В пятницу в частном секторе Липецка отключат свет и воду

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 16 июля, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители частного сектора Сырского Рудника по улицам Городовикова, Рудничная, Рябиновая, Солнечная, Жактовская, Прудная, Прудная, 2, Медицинская, переулок Узорный.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улице 9 января.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Неделина, 53, 55, 55а, 57, 59, 61; Мичурина, 28, 28а-г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; проспект Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 17а, 21, 21в, 25, 27; площадь Победы, 3.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по адресам: улицы Днепровская, Донская, Я. Фабрициуса, Черноземная, Аэродромная , 40 лет ВЛКСМ, Товарищеская, Западная.

Воду подвезут по заявкам жителей. Уточнить подробности можно в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.