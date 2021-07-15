В Липецке велосипедист врезался в дорожный знак и получил сотрясение и перелом

С мая по 15 июля в Липецке с участием велосипедистов произошло 8 происшествий. Из них 6 пострадавших - несовершеннолетние в возрасте от 8 до 16 лет.

Как уточнили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, из всех случаев 5 - аварий, в которых на велосипедистов наезжали автомобили. Дважды это происходило на пешеходных переходах.

В мае при столкновении трех велосипедистов пострадала 10-летняя девочка. А в июне 15-летний парень врезался в световую опору на Октябрьском мосту и получил серьезные травмы. В минувший понедельник, 13 июля, мужчина въехал в дорожный знак на улице Космонавтов. Его экстренно госпитализировали с сотрясением и переломом.

Спасатели просят велосипедистов соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".