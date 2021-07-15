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Происшествия15 июля 2021 17:32

Уличный грабитель в Липецке сорвал с пенсионера золотую цепочку и попал на видео

Рецидивист напал на мужчину у подъезда дома
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали уличного грабителя, который напал на пенсионера. Преступление произошло вечером 12 июля на улице 15 микрорайон, где решил прогуляться и подышать свежим воздухом 70-летний мужчина. На пенсионера напали, как только он вышел из подъезда. Незнакомец подбежал к пенсионеру, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.

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Грабитель сорвал с пенсионера золотую цепочку
Грабитель сорвал с пенсионера золотую цепочку
Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

После заявления в полицию, нападавшего вычислили – убегающий грабитель он попал в обзор камеры наблюдения на одном из домов. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, задержанным оказался 23-летний житель Липецка, ране судимый за кражу. Грабитель во всем сознался, рассказал, что золото продал, деньги успел потратить. Дело возбудили по 161 статье УК – грабеж. Рецидивисту грозит до 4 лет.