Уличный грабитель в Липецке сорвал с пенсионера золотую цепочку и попал на видео

В Липецке поймали уличного грабителя, который напал на пенсионера. Преступление произошло вечером 12 июля на улице 15 микрорайон, где решил прогуляться и подышать свежим воздухом 70-летний мужчина. На пенсионера напали, как только он вышел из подъезда. Незнакомец подбежал к пенсионеру, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся.

Смотреть видеосюжет Грабитель сорвал с пенсионера золотую цепочку

После заявления в полицию, нападавшего вычислили – убегающий грабитель он попал в обзор камеры наблюдения на одном из домов. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, задержанным оказался 23-летний житель Липецка, ране судимый за кражу. Грабитель во всем сознался, рассказал, что золото продал, деньги успел потратить. Дело возбудили по 161 статье УК – грабеж. Рецидивисту грозит до 4 лет.