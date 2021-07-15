В ночь на пятницу в Липецке грозы и ливни, а днем до +31

В пятницу, 16 июля, в Липецкой области будет по-прежнему жарко. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Ночью от 16 до 21 градуса тепла. Местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер переменных направления 5-10 м/с. При грозах порывы до 15-20 м/с. В светлое время суток столбик термометра поднимется до отметки +33 градуса. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление ночью без существенных изменений, а днем будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В субботу, 17 июля, синоптики прогнозируют в Липецке переменную облачность. Возможны грозы, но без осадков. Ночью около 20 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +31 градуса. Ветер переменных направлений 7-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт.ст.