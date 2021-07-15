Под Липецком сотрудник предприятия взял с клиента деньги, а воду к дому не подвел

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника районного подразделения "Липецкоблводоканала". По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина обманул одного их жителей Становлянского района.

Используя служебное положение, он пообещал подключить жилой дом к системам центрального холодного водоснабжения. За это он взял более 22 тыс. рублей. Однако, никаких работ после этого не последовало. А деньги сотрудник потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Липчанину грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до 6 лет.