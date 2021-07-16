Спасатели потушили горящий грузовик на трассе под Липецком

Люди в пожаре не пострадали Фото: УГПСС Липецкой области

ЧП с грузовиком случилось в минувший четверг, 15 июля, в Усманском районе Липецкой области. Там на трассе Дмитриевка – Высокополье загорелся на ходу автомобиль. Водитель сообщил о случившемся спасателям и пытался потушить грузовик самостоятельно, но безуспешно.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСС, с огнем боролись три специалиста личного состава отдельного пожарно-спасательного поста №43 села Октябрьское. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, медицинская помощь водителю не потребовалась.

Однако огонь нанес серьезный материальный ущерб – транспортное средство сгорело. По оценке экспертов, причиной возгорания стало замыкание электрики.