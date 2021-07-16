Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 июля 2021 года: выписали 400 пациентов

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 16 июля 2021 года заметно увеличилось. Медики выписали сразу 400 пациентов, завершивших лечение. Всего с COVID-19 справились 31 820 жителей региона.

При этом диагноз подтвердился у 222 человек. В Липецке - у 72. В Ельце - у 22. В Усманском районе - у 20. В Хлевенском районе выявили 17 новых случаев. В Задонском - 16. В Добринском - 15. В Липецком районе заболели 12 местных жителей. В Добровском - 10. В Елецком - 9. В Грязинском районе заразились 8 человек. В Лебедянском - 7. В Воловском и Чаплыгинском районах - по 5. В Краснинском районе зарегистрировали 3 случая коронавируса. В Измалковском - 1.

Всего в Липецкой области COVID-19 заболели 36 082 человека. Умерли 1 010, в том числе 9 за последние сутки. На больничном находятся 3 252 липчанина. Из них 752 госпитализировали. Еще 2 500 пациентов лечатся дома.