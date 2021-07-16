Под Липецком в пожаре погибли мужчина и женщина: проводится доследственная проверка

В минувший четверг, 15 июля, в Липецкой области произошла трагедия. В селе Трубетчино Добровского района случился пожар. На улице Советская вспыхнут частный дом. При тушении здания пожарные обнаружили тела 55-летнего мужчины и 70-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Стало известно, что погибшие злоупотребляли спиртным, вели асоциальный образ жизни. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты проводят судебные экспертизы, чтобы выяснить причину возгорания. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.