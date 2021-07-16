В преддверии Дня города в Липецке сдали дом в "Европейском", который был проблемным

В Липецке сдали еще один дом, который считался проблемным Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Накануне Дня города в Липецке ввели в эксплуатацию дом №58 по улице Стаханова в "Европейском". Здание долгое время считалось проблемным. В эту пятницу, 16 июля, во дворе дома собрались некогда обманутые дольщики. Теперь радостные, ведь скоро они смогут переехать в новые квартиры. Поздравить их приехали руководители региона и города, губернатор области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина.

- Это был, действительно, непростой объект, - выступил глава региональной администрации. - Мы много работали с застройщиком и активистами. Вопрос проблемных домов должен быть решён до конца 2021 года, - рассказал губернатор.

Напомним, дом начали строить в 2014 году. Свои квартиры 389 человек должны были получить еще в мае 2017 года. Однако, компания ОАО "Эксстроймаш" не сдала вовремя дом. В апреле 2018 года его признали проблемным. Затем недострой передали застройщику "ОДСК Липецк". Организация завершила кирпичную кладку стен, выполнила сантехнические, электромонтажные, вентиляционные, внутренние и наружные работы, подключила объект к инженерным сетям. Специалисты остеклили окна и балконы. В доме появились лифты.

Проект благоустройства двора разрабатывали вместе с будущими жильцами дома. В ходе онлайн-голосования территорию решили сделать без машин, с детскими площадками и спортивными зонами.