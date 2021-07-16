Вечером в Липецке ограничат движение у перекрестка улиц Советская и Пушкина

В эту пятницу, 16 июля, в Липецке на перекрестке улиц Советская и Пушкина проведут капремонт теплотрассы. Из-за этого движение транспорта на пересечении дорог и прилегающих участках ограничат. Произойдет это после 20.00, как только завершится час пик.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до 22 июля по улице Советская в районе перекрестка оставят для проезда лишь одну полосу. Проехать по улице Пушкина от дома №15 автомобилисты не смогут. Общественный транспорт будет ходить без изменений.

По предварительным данным, работы выполнят к 29 июля. С 23 июля на улице Советская должны открыть движение в сторону Центрального рынка по двум полосам. Липчан просят заранее продумывать маршрут.