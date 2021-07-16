Липчанин оскорбил журналистов федерального телеканала и получил административную статью

В Липецкой области накажут мужчину за оскорбление съемочной группы федерального телеканала. По данным следствия, конфликт между жителем Ельца и журналистами произошел 21 мая этого года. Сотрудники телерадиокомпании записывали материал у домовладения местного жителя. Ему это не понравилось и он потребовал продолжить съемку в другом месте. Однако, получил отказ. Тогда он обматерил представителей СМИ, тем самым унизив их честь и достоинство.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в результате доследственной проверки установили признаки административного нарушения. Так, липчанина наказали по ст.20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Также решается вопрос о возбуждении дела по ст.5.61 КоАП РФ "Оскорбление". Материалы направили в прокуратуру.