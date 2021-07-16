В субботу в Липецке и области до +33 градусов, местами дожди и грозы

В субботу, 17 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Температура в темное время суток от 15 до 20 градусов выше ноля.

Днем в регионе местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Во время непогоды порывы могут достигать 16 м/с. Столбик термометра поднимется до +33 градусов. Атмосферное давление без существенных изменений - 743 мм рт.ст.

В воскресенье, 18 июля, синоптики обещают в Липецке переменную облачность. Ночью около 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до +31 градуса. Осадков не ожидается, но возможны грозы. Ветер переменных направлений 5-9 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.