Липчанке грозит до 80000 рублей штрафа за продажу алкоголя подростку

На днях в одном из продуктовых магазинов Липецка 16-летнему парню продали алкоголь. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудница магазина уже делала это ранее. Она даже не спросила паспорт у подростка.

Свою вину 30-летняя женщина признала. Опрометчивый шаг привел липчанку к уголовной статье. В отношении нее возбудили дело по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Продавцу грозит до 80 тыс. рублей штрафа, либо исправительные работы до 1 года и запрет занимать определенную должность в течение 3 лет.

Напомним, что полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия в разное время суток, чтобы выявить и пресечь дальнейшую продажу спиртного молодым людям.