Жительница Липецкой области испортила мемориал из-за яркого света

Фото: предоставлено УМВД по Липецкой области.

В деревне Мишино Воловского района испортили мемориальную стелу «Рубеж воинской доблести». Об этом 5 июля сообщил в полицию представитель сельского поселения. Вскоре участковый установил вандал. Им оказалась 48-летняя местная жительница. Женщина срубила топором два светильника, а также обухом разбила стекло подвески памятного знака. Материальный ущерб, причиненный администрации сельского поселения, составил 5182 рубля.

- Она объяснила свои действия тем, что лучи света монумента сильно бьют в окна ее дома. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», - пояснили в региональном УМВД.