В Липецке сгорели три квартиры в ряд на трех этажах дома

Крупный пожар произошел в воскресенье вечером, 18 июля, на улице Депутатская в Липецке. Там в пятиэтажном доме №63 загорелись расположенные друг под другом три квартиры на 3, 4 и 5 этажах.

Смотреть видеосюжет Пожар на три этажа в Липецке

С огнем боролись 4 отделения пожарной охраны. Спасателям пришлось эвакуировать людей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в огне никто не погиб и не пострадал. Однако огонь нанес серьезный ущерб имуществу – площадь пожара составила 55 м2. В причинах возгорания теперь разбираются эксперты.

Смотреть видеосюжет Пожар на улице Депутатская в Липецке

Еще один пожар в многоквартирном доме произошел в 3.30 утра в Ельце. Квартира загорелась в пятиэтажке № 1 А по улице Пушкарская. Здесь с огнем боролись 39 человек и 12 единиц техники, из дома эвакуировали 20 человек. Площадь пожара составила 15 м2. К сожалению в этом случае без пострадавших не обошлось.