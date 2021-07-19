Спасатели предупреждают липчан об аномальной жаре в 35 градусов

Спасатели предупреждают об аномальной жаре Фото: Лия МУРАДЬЯН

Понедельник 19 июля в Липецке будет аномально-жарким. Как сообщают спасатели, днем на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара.

По данным синоптиков уже сейчас на 10 утра в Липецке +30°, днем воздух прогреется до 35 градусов. Среднесуточная температура воздуха в Липецке ожидается в пределах 25-27 градусов – это на 7 градусов выше средних многолетних значений.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности при сильной жаре: не употреблять спиртное, надевать головной бор, пить больше воды, носить легкую одежду, не находиться на солнце.

Признаки теплового удара: головная боль, тошнота, слабость, головокружение, повышение температуры тела.