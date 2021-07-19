Под Липецком подросток на мотоцикле сбил школьницу на велосипеде

По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие три дня, с 16 по 18 июля, на дорогах региона в 10 ДТП пострадали 16 человек. Среди пострадавших были дети и подростки. Так 16 июля в селе Замарайка Воловского районе не справился с управление и врезался в препятствие 23-летний водитель ВАЗ-21099. Пострадал сам парень и его 17-летняя пассажирка – оба в больнице.

В тот же день около 22.00 в Усманском районе в селе Октябрьское 15-летний мотоциклист въехал в 10-летнюю школьницу на велосипеде. Оба в больнице. Предварительная причина аварии – нарушение дистанции.

Тогда же в Липецке во дворе одного из домов на улице Замятина 34-летний водитель «Шевроле» сбил 2-летнего малыша. Обошлось без тяжелых травм.

Еще один ребенок пострадал 18 июля в Липецке на улице Ковалева, где 72-летний водитель «Москвича» сбил 7-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу. Предварительная причина аварии – нарушение правил расположения на проезжей части.

В тот же вечер около 18.00 на трассе Грязи – Добринка не справился с управлением и вылетел с дороги 24-летний водитель «Ниссана». Травмы получили три пассажира иномарки, все в больнице.