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Происшествия19 июля 2021 14:03

Под Липецком задержали производителя поддельных справок об антителах к COVID-19

Липовые результаты анализа на коронавирус штамповали в помещении на трассе М-4 в Ельце
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области задержали подозреваемого в изготовлении поддельных справок на антитела к COVID-19. Как сообщает «МВД-Медиа», факт подделки выявили сотрудники УЭБ и ПК по городу Ельцу.

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Липецкие полицейские задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела
Липецкие полицейские задержали мужчину по подозрению в фальсификации медсправки на антитела
Житель Ельца штамповал результаты анализов на COVID-19 на трассе М-4

Подозреваемым оказался 39-летний житель города. По данным полиции, производитель фальшивых справок развернул серьезный бизнес – даже арендовал павильон на 378 километре трассы М-4 «Дон». Во время обыска на «рабочем» месте нашли технику, штампы, печати, бланки и другие предметы для подделки медицинских документов.

В поддельных справках «бизнесмен» указывал реквизиты одного из реальных медицинских центров, к которому на само деле никакого отношения не имел. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 327 УК – поделка документов.