В Липецке будут судить тульского химика нарколаборатории на колесах

Нарколаборатория на колесах Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить химика, который работал на наркоторговцев. По данным полиции, 31-летний житель Тульской области устроился «на работу» в крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. Мужчину взяли на должность лаборанта в строительный вагончик на колесах, где и находилась лаборатория. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, оборот преступных доходов осуществлялся посредством криптовалюты – биткоинов.

Химику грозит до 20 лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Химик смешивал нужные прекурсоры, расфасовывал полученное в пакетики и по указанию «оператора» разносил по закладкам в разных областях ЦФО, включая Липецкую область, где его и поймали. При задержании нашли 1.6 кг мефедрона, а также более 2 кг прекурсоров, реактивов и оборудование для производства наркотиков.

Внутри производили мефедрон Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В полиции отмечают, что лишившись лаборатории, синдикат потерял сырье не только в Липецкой области, но и в других регионах ЦФО. Непосредственно лаборанту вменили производство наркотиков в составе группы в особо крупном размере. Расследование завершилось и дело передают в суд, химику грозит до 20 лет.