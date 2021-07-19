Спасатели предупреждают липчан о грозе и сильных порывах ветра

На Липецк движется гроза с сильным ветром Фото: Лия МУРАДЬЯН

После нескольких дней аномальной жары в Липецк придут дожди с грозами и сильными порывами ветра. Городские спасатели предупреждают, что погода ухудшится в ближайшие сутки – 19 июля с 18.00. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем 20 июля ожидается дождь с грозой. По данным гидрометцентра, во время грозы в Липецке ожидаются сильные порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Неблагоприятная погода ожидается до 22 июля.

Температура воздуха этой ночью будет в пределах 17-22 градусов, днем – 26-31 градус. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 741 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, температура будет падать до конца рабочей недели. В четверг, 22 июля, ожидается максимум до 24 градусов тепла и дождь. А в выходные снова будет солнечно. Но аномальную жару не обещают.