На Центральном пляже Липецка установили питьевые фонтанчики и раздевалки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На Центральном пляже в Липецке продолжаются работы. Подрядчик установил на территории 5 питьевых фонтанчиков. В основании конструкций - грунт. Сами фонтанчики из архитектурного бетона и внешне напоминают бочки. Специалистам осталось только подключить их к системе водоснабжения.

Также на днях на пляже смонтировали 9 раздевалок. Они сделаны из дерева и сочетаются с установленными здесь малыми архитектурными формами. Высота кабинок - 2 метра. Внутри есть замок и крючки для одежды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на территории должны обустроить пешеходную дорожку. Она пройдет мимо пограничного столба, и соединит зону проката сапбордов и санитарный модуль. Напомним, что работы на пляже выполнили на 70%. Здесь обновили около 2 тыс. кубометров песка, поставили систему видеонаблюдения, смонтировали освещение.