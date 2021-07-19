Во вторник в Липецке +30 градусов, возможны грозы

В Липецке жарко, возможны грозы и дожди Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 20 июля, в Липецке ожидается переменная облачность. В ночное время около 22 градусов выше ноля. Днем в городе разогреется до +30 градусов. После полудня синоптики прогнозируют дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный с переходом на северо-западный 7-10 м/с. Атмосферное давление без изменений в течение дня - 743 мм рт.ст.

В среду, 21 июля, столбик термометра опустится на несколько градусов вниз. Ночью в областном центре до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Переменная облачность. Местами грозы. К вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Атмосферное давление немного упадет и составит 742 мм рт.ст.