Под Липецком мужчина снял со спящего друга золотую цепочку за 30000 рублей

В конце июня в отдел полиции Ельца Липецкой области обратился 58-летний местный житель. Он сообщил, что кто-то похитил его золотую цепочку с золотой подвеской в виде иконы. Общий вес изделия - 25 грамм. Материальный ущерб ельчанин оценил в 30 тыс. рублей.

В ходе доследственной проверки полицейские выяснили, что потерпевший пригласил в гости двух знакомых. Мужчины выпивали. Спустя некоторое время заявитель пошел спать. Видимо, в этот момент один из бодрствующих снял с его шеи украшение и сбежал.

Как сообщили в этот вторник, 20 июля, в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ельчанин. Он признался, что продал цепочку с кулоном за 5 тыс. рублей. Полученные деньги негодяй потратил.

Возбуждено уголовное дело по п. "в", ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.