Под Липецком "Фольксваген" сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Липецкой области на пешеходном переходе сбили ребенка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 19 июля, в Липецкой области произошла трагедия. В Лебедянском районе на трассе Лебедянь - Большой Верх - Яблонево сбили пешехода. Он переходил дорогу вне "зебры". На 37-летнего мужчину наехал 52-летний водитель "Лады-Ларгуса". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, от травм несчастный скончался.

В тот же день в Добринском районе на трассе Добринка - Плавица - Хворостянка перевернулся 37-летний мотоциклист. Мужчина не справился с управлением. Его госпитализировали.

В Ельце на улице Александровская 41-летний мужчина за рулем "Фольксвагена" сбил 6-летнего мальчика. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - нарушение правил проезда пешеходного перехода.