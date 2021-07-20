В Липецке опровергли слухи о закрытии ЗАГСов из-за коронавируса

Информация о закрытии ЗАГСов из-за коронавируса в Липецке - фейк Фото: Юлия КЛЮЕВА

В соцсетях начали распространять информацию, что из-за коронавируса отделы ЗАГС Липецка перестанут работать. И молодожены не смогут зарегистрировать свои отношения. Вопросы об этом также начали поступать в управление. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это лишь слухи.

Начальник управления ЗАГС Галина Белкина пояснила, что регистрация брака - это не мероприятие, а государственная услуга. На доступ к ней никаких ограничений нет. Это касается и других видов услуг, которые можно получить в ЗАГС - регистрация рождения, выдача свидетельств и справок.

Напомним, что церемонии бракосочетания проводят в соответствии с мерами безопасности. Так, в зале не должно находиться более 10 человек. Гости обычно встречают новобрачных на площади у ЗАГСа.