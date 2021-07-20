Липчан предупреждают о сильном ветре и дожде

В Липецкую область придут дожди и сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан снова предупреждают о непогоде. В этот вторник, 20 июля и в ближайшие дни, вплоть до 18.00 четверга, 22 июля, в Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями.

По данным пресс-службы мэрии, ночью местами небольшие дожди. Температура воздуха от 17 до 22 градуса выше ноля. Днем переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 7-12 м/с. При грозе порывы могут достигать 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется до +31 градуса.

В связи с этим возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны ДТП, повреждения линий электропередач, аварии на объектах ЖКХ, подтопление низинных участков местности. Также могут обрушиться слабо укрепленные и ветхие конструкции. Липчан просят быть осторожными в непогоду. В случае происшествия звонить по номеру "112".