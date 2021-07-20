Под Липецком мужчина изнасиловал невестку, когда жена ушла спать

В Липецкой области будут судить 53-летнего жителя Становлянского района. Его подозревают в изнасиловании.

По данным следствия, в мае этого года мужчина расписал алкоголь со своей женой. Когда супруга ушла спать, пьяный хозяин дома набросился на гостившую у них 29-летнюю невестку и изнасиловал, закрыв рот ладонью. Однако, несчастной удалось позвать на помощь. Крики услышала ее тетя, проживающая по соседству. Она прибежала к ним в дом и увидела, что творит подозреваемый.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, потерпевшая обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ "Изнасилование". В ходе расследования фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направили для обвинительного заключения и передачи в суд.