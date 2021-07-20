В Липецке и Москве ищут 63-летнюю женщину в синем костюме с цветами

В Липецке и Москве ищут пожилую женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Больше недели родственники, волонтеры и полиция ищут 63-летнюю Сарычеву Антонину Ивановну. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", женщина может находиться как в Липецке, так и в Москве. Она пропала 11 июля. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 163 сантиметра, плотного телосложения, волосы светлые.

Была одета: темно-синий костюм с цветами, светлые босоножки.

С собой: два черных пакета из магазина.

Просьба ко всем, кто видел Антонину Сарычеву или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.