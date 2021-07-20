В июле в Липецке произошло на 16% больше пожаров, чем в первый летний месяц

В июле в Липецке произошло более 60 возгораний Фото: Юлия КЛЮЕВА

Июль в Липецке выдался аномально жарким. За 19 дней месяца в областном центре зафиксировали более 60 возгораний. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это на 16% больше, чем за тот же период июня. Со второй декады месяца в разных районах начала гореть сухая трава - 10 случаев против 1 в прошлом месяце.

С 5 до 8 увеличилось количество пожаров в квартирах многоэтажек. Напомним, что на улице Депутатской от огня пострадали две квартиры, расположенные друг над другом. предполагаемая причина возгорания - неисправность проводки.

Еще 6 раз пожарные тушили брошенные строения. Половина из них - на территориях садоводческих товариществ. Больше половины пожаров с начала июля - мусор и сухая трава. По данным регионального ГУ МЧС России, с начала года в Липецке произошло 599 пожаров. Это на 4,7% меньше, чем в 2020 году. В огне погиби 9 человек. Еще 25 пострадали.