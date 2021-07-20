В Липецке героиню видео в соцсети оштрафовали за наглую езду по тротуару

В Липецке нашли и наказали за наглую езду по тротуару женщину-водителя, которая спровоцировала конфликт с пешеходами. Видео инцидента от очевидца появилось в соцсетях 12 июля.

За записи мужчина с коляской пытается донести до водителя «Мазды», что тротуар предназначен для пешеходов и просит сдать назад. Женщина не уступает и требует пешехода уйти и дать проехать, завязывается словесная перепалка с нецензурными выражениями. Причем машина почти полностью закрывает проход. Пешеход с камерой в итоге победил, в завершении видео дама на «Мазде» с горем пополам уехала с тротуара задним ходом.

Эту запись изучили автоинспекторы и нашли владелицу авто. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, за рулем иномарки оказалась 45-летняя жительница Липецка. За движение по тротуару на нарушительницу составили протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ и оштрафовали на 2000 рублей.