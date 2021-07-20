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Общество20 июля 2021 16:55

60 кошек, собак и птиц выселили из квартиры в Липецке судебные приставы

Женщина устроила смердящий зоопарк в двухкомнатной квартире
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке судебные приставы избавили от страданий жильцов многоквартирного дома, где хозяйка одной из квартир устроила у себя настоящий зоопарк. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, женщина держала в квартире около 60 животных и птиц.

В суд обратились соседи снизу, которые были не в силах терпеть запах и шум, исходящие от квартиры над их головой. От импровизированного зверинца страдал весь подъезд. Суд обязал гражданку освободить жилое помещение от животных. Однако женщина не спешила выселять питомцев.

Приставы не раз выезжали на адрес «зверинца», взыскивали исполнительские сборы, даже оштрафовали на 2500 рублей за неисполнение требований. Все безуспешно. Животных пришлось выселять принудительно. Незаконный зоопарк ликвидировали 19 июля.

По данным приставов в квартире остались три собаки и две кошки. Остальных питомцев пришлось пристроить в московский приют, так как липецкие оказались переполнены. Но это еще не все. Женщина обязана провести в квартире дезинфекцию и санацию, что тоже контролируют приставы.