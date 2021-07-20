Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 20 июля 2021 года: выписали 142 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 20 июля 2021 года достигло 32 256 человек. За минувшие сутки медики выписали 142 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в этот вторник.

Всего COVID-19 заболели 37 037 жителей региона, в том числе за последние сутки - 242. Больше всего зараженных в Липецке - 166 новых случаев. В Лебедянском районе - 20. В Елецком и Липецком районах - по 10. В Тербунском районе диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 6 местных жителей. В Ельце и Добровском районе - у 5. В Долгоруковском и Задонском районах - у 4. В Краснинском, Усманском и Лев-Толстовском районах заболели по 3 человека. В Хлевенском - 2. В Данковском районе - 1.

Умерли 1 044 липчан. За сутки спасти не удалось 8 пациентов. Лечение продолжают 3 737 человек. Из них 878 госпитализировали. Еще 2 859 остаются дома.