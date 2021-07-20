В Липецке тесть убил зятя за беспорядок на кухне

В Липецке распределение бытовых обязанностей в семье обернулось кровавым убийством. Все произошло 16 июля в Левобережном округе города в семье, где супруги проживали вместе с родителями.

Как следует из показаний обвиняемого, 55-летнего мужчины, его 35-летний зять устроил дома скандал из-за беспорядка на кухне. Родственник настойчиво требовал, чтобы отец супруги прибрался в доме и тот решил проучить зятя.

Во время конфликта пьяный тесть схватил нож и несколько ударил супруга дочери в грудную клетку. За происходящим наблюдала прикованная к постели теща, она и вызвала зятю скорую помощь. Но прибывшим на вызов медика оставалось только констатировать смерть. Дело возбудили по 105 статье УК.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК области, фигурант во всем признался, написал явку с повинной. Сейчас буйный тесть находится под стражей, ему грозит до 15 лет.