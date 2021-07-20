Под Липецком попал на видео момент ДТП с фурой и двумя легковушками

Под Липецком в обзор попал на видео момент серьезного ДТП с участием большегруза и двух легковых автомобилей. Авария случилась этой ночью, 20 июля, на трассе в Елецком районе Липецкой области.

Смотреть видеосюжет ВАЗ попал под фуру в Липецкой области

На записи видно, как автомобиль такси выезжает с автозаправочной станции и продолжает движение в своей полосе слева от фуры. Следом на дорогу выезжает автомобиль с регистратором и в кадре появляется ВАЗ-21099.

«Лада» стремительно летит по трассе и явно не успевает остановится перед большегрузом. Водитель отчаянно пытается протиснуться между машиной такси и фурой, в итоге задевает обе машины. От двойного удара «ВАЗ» переворачивается на крышу.