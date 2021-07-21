Под Липецком погиб водитель вылетевшей в кювет «Таврии»

ДТП на трассе "Дон" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария произошла в минувший вторник, 20 июля, в селе Нижний Ломовец Долгоруковского района. Там на улице Речной не справился с управлением и вылетел в кювет 50-летний водитель ЗАЗ «Таврия». Мужчина не выжил. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало превышение скорости.

В Добринском районе на трассе Петровский – Новопетровка 30-летний мужчина на мопеде влетел в «Рено» с 33-летней женщиной за рулем. Водитель мопеда попал в больницу. Причина ДТП – нарушение правил расположения на проезжей части.

В тот же день на трассе «Дон» в Становлянском районе не справился с управлением 24-летний водитель «Лады-Гранты», машина перевернулась. В аварии пострадал водитель и его 45-летняя пассажирка – оба в больнице. Причина – несоответствие скорости условиям на дороге.

Всего за сутки на дорогах региона в четырех авариях пострадали четыре человека и один погиб.