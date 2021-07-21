Сильный ветер и ливень с градом обещают в Липецке в ближайшие часы

Спасатели предупреждают липчан о резком ухудшении погоды в Липецке, которое ожидается в эту среду, 21 июля, в ближайшие 1-3 часа. По данным гидрометцентра в течение дня и ночи в Липецке ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Также местами пройдут сильные ливни с градом.

Согласно прогнозу, смена погоды в Липецке в ближайшие дни приведет к небольшому похолоданию. В четверг, 22 июля, ветер сменится на северный и температура воздуха существенно снизится – не более +23°С днем и до +16 градусов ночью.

Облачность и небольшие дожди также ожидаются в выходные и в начале следующей недели. А к концу июля в Липецк снова вернется жара.