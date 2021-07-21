В Липецке ищут пропавшую в Орловской области 9-летнюю девочку

В Липецке ищут пропавшую в Орловской области девочку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Пропавшую в Орловской области 9-летнюю девочку ищут в Липецке. Гнедова Виктория исчезла 18 июня в Зеленоградском районе Орловской области. Школьница вышла из дома в селе Казарь и больше никто из родных и друзей ее не видел.

Орловский СК возбудил уголовное дело по 105 статье УК – убийство. Школьницу не могут найти больше месяца, причем, как отмечают местные правоохранительные органы, объективных причин сбегать из дома у ребенка не было.

Ребенок может находиться в Липецкой области Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Сейчас девочку ищут в соседних регионах. По информации волонтеров «Поиска пропавших детей», Виктория может находиться в Липецкой области.

Приметы Вики: рост около 140 см., телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые.

Была одета: белы балетки, синие шорты и светло-коричневая футболка.

Просьба ко всем, кто узнает девочку или получит информацию о месте ее нахождения, сообщить по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или 02.