В Липецке ищут пропавшую в Орловской области 9-летнюю девочку

В Липецке ищут пропавшую в Орловской области девочку
Фото: Поиск пропавших детей Липецк
Пропавшую в Орловской области 9-летнюю девочку ищут в Липецке. Гнедова Виктория исчезла 18 июня в Зеленоградском районе Орловской области. Школьница вышла из дома в селе Казарь и больше никто из родных и друзей ее не видел.
Орловский СК возбудил уголовное дело по 105 статье УК – убийство. Школьницу не могут найти больше месяца, причем, как отмечают местные правоохранительные органы, объективных причин сбегать из дома у ребенка не было.
Ребенок может находиться в Липецкой области
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Сейчас девочку ищут в соседних регионах. По информации волонтеров «Поиска пропавших детей», Виктория может находиться в Липецкой области.
Приметы Вики: рост около 140 см., телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые.
Была одета: белы балетки, синие шорты и светло-коричневая футболка.
Просьба ко всем, кто узнает девочку или получит информацию о месте ее нахождения, сообщить по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или 02.