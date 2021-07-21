За полгода клещи напали на 856 детей в Липецкой области

За полгода клещи напали на 2 414 жителей Липецкой области. Из них 856 детей. Напомним, что за аналогичный период 2020 года показатель был чуть выше - 2 506 человек.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в настоящее время из-за погоды активность клещей снизилась. На прошлой неделе с покусами к медикам обратилось 116 человек, в том числе 37 детей.

По состоянию на 15 июля в лаборатории доставили клещей от 91,3% обратившихся за помощью липчан. Из них 418 оказались инфицированы возбудителей клещевого боррелиоза. У 105 нашли гранулоцитарный анаплазмоз человека. А у 14 - моноцитарный эрлихиоз.

В 62,9% случаев клещи укусили липчан на территориях домовладений и приусадебных участках. В 28,8% - на природе. Еще 5,6% случаев произошли в садоводческих товариществах. В парках - 1,5%. На кладбищах - 1,2%. Акарицидные обработки провели на площади 859,5 га Липецкой области.