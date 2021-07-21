В четверг 7 улиц Липецка останутся без света, 19 - без воды

В четверг, 22 июля, в некоторых районах Липецка отключат воду и свет. С 9 утра до 5 часов вечера подачу электроэнергии приостановят жителям частного сектора: улицы Гранитная, Железнодорожная, Кротевича, Городовикова, Рябиновая, Медицинская, проспект Шишкина.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Циолковского, 6/2, 6/4, 8/2, 8/3; Доватора, 3а, 3б; Литаврина, 8; Октябрьская, 30, 32, 49, 28, 51; Первомайская, 3, 35а; Энергостроителей, 7, 10-12, 12а, 15-17, 17а, 17б.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Краеведческая, Комарова, Апраксина, 300-летия Флота России, Кольцова, Заповедная, Мартынова, Братьев Синявиных, Высоцкого, , Мазурука, М. Цветаевой, переулок Лазурный, Поэтический.

Как уточнили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об этом липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.