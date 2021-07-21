В Липецке на подготовку к отопительному сезону уйдет 140 млн рублей

В Липецке готовят дома к отопительному сезону 2021/2022. По данным пресс-службы мэрии, на выполнение различных работ запланировано 140 млн рублей. К ним относятся как работы на сетях, в том числе ремонты трубопроводов и запорной арматуры, так и заделка межпанельных швов, остекление оконных проемов, ремонт кровли и дверей на лестничных клетках.

Управляющие организации уже выполнили 60% от запланированного объема работ. Специалисты заменили 68 тыс. кв.м кровли из 111 тыс. Отремонтировали 30 км внутридомовых проводов из 50. Залатали более 21 км межпанельных швов из 38. А также заменили 35 тыс. внутридомовых запорных арматур. Завершить подготовку в почти 3 тыс. многоквартирных домах должны успеть до наступления холодов. В департаменте ЖКХ контролируют ход работ и следят за их качеством.