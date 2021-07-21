Похолодание в Липецке: днем до +23 градусов и дожди

После аномальной жары в Липецк врывается прохлада Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецк придет небольшое похолодание. В четверг, 22 июля, переменная облачность. Ночью около 17 градусов выше ноля, возможны грозы. Днем столбик термометра не поднимется выше +23 градусов. Для липчан падение температуры станет ощутимым, ведь в последние недели в регионе стояла аномальная жара. После обеда синоптики прогнозируют дожди. Ветер северный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В пятницу, 23 июля, будет сухо. В темное время суток до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность и до +23 градусов. Ветер переменных направлений 7-10 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 744 мм рт.ст.