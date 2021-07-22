В Липецке БМВ вытолкнул "Сузуки" на рельсы: четверо в больнице

Страшная авария произошла в минувшую среду, 22 июля, в Липецке. В районе ЛТЗ на улице Краснозаводская столкнулись БМВ и "Сузуки". Кульминационный момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

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Машины едут в сторону Октябрьского моста. Вдруг на встречную полосу вылетает черный БМВ. Иномарку разворачивает и она боковой стороной бьет ехавшую по дороге "Сузуки". Удар был такой силы, что последнюю отбрасывает на рельсы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за рулем БМВ находится 31-летний мужчина. Хотя очевидцы аварии пишут в соцсетях, что иномаркой управляла женщина. За рулем второго автомобиля - 28-летний мужчина. Пострадали оба водителя и два пассажира "Сузуки", один из которых 8-летний мальчик. Их с травмами доставили в больницу.

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В тот же день в селе Терновое Липецкого района "Лада-Калина" съехала с дороги и врезалась в препятствие. По предварительным данным, 18-летний водитель не справился с управлением. Он получил травмы, а также его пассажиры 16 и 19 лет.