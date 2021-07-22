"Псы загрызли кошку у меня на глазах": липчанка пожаловалась на стаю собак в районе Опытной станции

Липчане жалуются на дворовых псов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В редакцию "КП-Липецк" обратилась жительница Опытной станции. Евгения пожаловалась на стаю собак, которая гуляет по частному сектору. По словам липчанки, около 10 крупных псов появились в их районе в середине апреля. Ведут они себя довольно агрессивно.

- В конце апреля они разорвали в клочья маленькую домашнюю собачку, - рассказала Евгения. - Аналогичное произошло с котом соседей. А недавно псы загрызли кошку у меня на глазах, буквально в метре от моего дома. Мои домашние животные тоже пострадали. Одного кота пришлось оперировать, так сильно они его подрали.

Местные жители звонили в управление главного смотрителя. На последнее обращение Евгении ответили, что у них закончился контракт со службой отлова. Липчанка неоднократно обращалась и в организацию по отлову. Там ей сказали отследить, где "отлеживаются" собаки и сообщить их точное место обитания. Тогда они может и приедут.

- С начала года в районе Опытной станции отловили 35 собак, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. - По вопросу отлова горожане могут обратиться в управление главного смотрителя к начальнику отдела по техническому надзору Светлане Поцелуйко по телефону 72-74-91.