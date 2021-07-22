«Открытие» вдвое увеличил прибыль

Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на неконсолидированной основе. Фото: Екатерина Папакина

Активы банка с начала года выросли на 7,4%, до 2,8 триллиона рублей - таковы зафиксированные согласно российским стандартам бухгалтерского учета итоги. Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за первое полугодие составили 56,3 миллиарда рублей (+49%). Операционные доходы до отчислений в резервы - 92,5 миллиарда, на 44% больше показателя прошлого года.

Кредитный портфель до вычета резервов в первом полугодии увеличился на 216 миллиардов рублей (+12,8%). Портфель юридических лиц увеличился 12,4% с объемом выданных за 6 месяцев года кредитов корпоративным клиентам и сегменту малого и среднего бизнеса в 671 миллиард (+ 37%). Рост кредитного портфеля физических лиц составил 13,9% - с начала 2021 года банк выдал на 53% больше средств по сравнению с 2020-м.

Средства клиентов за полугодие увеличились на 94 миллиарда рублей (+4,9%) за счет роста средств юридических лиц. Остатки средств на счетах физических лиц - относительно стабильны и составляют 968 миллиардов.

Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2021 года составил 361,4 миллиарда рублей. Нормативы достаточности капитала и ликвидности «Открытие» соблюдает с существенным запасом.