Под Липецком автоинспекторы помогли семье с детьми заменить взорвавшееся колесо машины

В Липецкой области автоинспекторы помогли поменять колесо семье с детьми Фото: принтскрин видео.

На днях липчанка в соцсетях поблагодарила автоинспекторов за помощь. По словам Светланы, 19 июля ее семья возвращалась с отдыха с детьми. В Становлянском районе у машины взорвалось колесо. Им пришлось остановиться на оживленной трассе. В этот момент мимо ехали сотрудники ГИБДД. Они спросили, что случилось, а затем отвели детей на безопасное расстояние, выставили фишки и помогли водителю заменить колесо.

- Один из сотрудников сам менял колесо, закручивал болты, помогал собрать все инструменты, - пишет женщина. - Хочу выразить им огромную благодарность! К сожалению, не спросили их фамилии в такой спешке. Можете сказать, да что тут такого! Но когда мимо тебя на узком участке в сантиметрах несутся десятки фур, это страшно. Ребята, спасибо Вам!

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, инцидент произошел на 365 км участка трассы М4 "Дон". А сотрудники ГИБДД, чьи имена забыли спросить липчане - командир отделения ДПС старший лейтенант полиции Николай Георгиевский и инспектор ДПС младший лейтенант полиции Константин Пикун.