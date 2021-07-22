Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 22 июля 2021 года составило 416 человек за сутки

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 22 июля 2021 года - с инфекцией справились еще 416 человек. Столько медики выписали за минувшие сутки. Всего выздоровели 32 890 жителей региона.

В то же время диагноз COVID-19 подтвердился у 244 человек. В Липецке - у 117. В Ельце - у 22. В Задонском районе выявили 18 новых случаев. В Добровском - 15. В Елецком и Усманском районах - по 12. В Хлевенском районе заболели 10 местных жителей. В Тербунском - 9. В Данковском и Лебедянском районах - по 8. В Липецком районе 6 зараженных. В Воловском - 3. В Долгоруковском районе - 2. В Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах по 1 заболевшему.

По данным регионального оперштаба, в Липецкой области 37 526 человек перенесли коронавирус. В настоящий момент на лечении находятся 3 573 пациентов. Из них 2 853 остаются дома с легкой формой COVID-19. Остальных 720 госпитализировали. Умерли 1 063 человека, в том числе 10 за последние сутки.