В Липецке двое парней выкрали из магазина 35 пачек кофе и попали на камеру

В Липецке задержали магазинных воров, которые обокрали торговую точку на улице Парковой. Заявление от администратора сетевого магазина поступило в полицию 12 июля. Сотрудники рассказали, что кто-то из покупателей вынес из торгового зала 35 пачек кофе, все произошло днем, около 16.00.

Смотреть видеосюжет Двое парней выкрали из магазина в Липецке 35 пачек кофе

Воришки попали в обзор камеры наблюдения в зале. На записи видно, как двое парней сгребают с полок кофе и складывают в корзину для покупок. Молодые люди набивают корзину до верха и покидают зал.

Кофеманов вскоре вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, один из подозреваемых 20-летний житель города, второй – несовершеннолетний. Стоимость украденного оценили в 4552 рубля. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – групповая кража. Теперь каждом грозит до 5 лет лишения свободы.