В ночном пожаре в Липецке из дома эвакуировали 10 человек

Опасный пожар произошел минувшей ночью, 25 июля, на улице Стаханова в Липецке. Там в многоквартирном доме №44 загорелась квартир на седьмом этаже. По данным ГУ МЧС области, с огнем боролись 4 отделения пожарной охраны и автоколенчатый подъемник.

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Спасателям пришлось эвакуировать 10 человек, спасено 8 жильцов. В самой квартире сгорела внутренняя отделка и вещи на площади 16 м2.

Всего за выходные, 24 и 25 июля, в Липецкой области в МЧС зарегистрировали 19 пожаров и ликвидировали последствия одного ДТП. Происшествия на воде не регистрировали. Спасатели напоминают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщать на телефон службы спасения «01», с мобильного - «101», «112».