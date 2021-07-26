В Липецке открылся еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Еще один пункт мобильной вакцинации заработал в Липецке. Мобильный комплекс начал работать в торговом центре «Радуга». Как сообщили в пресс-службе мэрии, медики дежурят там три дня в неделю, со вторника по четверг с 14 до 18.00. При себе достаточно иметь паспорт, СНИЛС или медицинский полис. Предварительно записываться не нужно.

Помимо этого мобильные пункты работают и в других торговых центрах Липецка: «Москва», «Малибу», «Ривьера», «Ноябрьский», «Европа» на Советской, а также рядом с гипермаркетом «Линия». График работы каждого есть на сайте областного управления здравоохранения.

На пункте вакцинации липчан осматривает врач и переносит прививку если есть противопоказания. О дате и месте второй прививки сообщают. К тем, кто по состоянию здоровья не может добраться до пункта или поликлиники самостоятельно, врачи выезжают на дом.

Записаться на прививку в поликлинику можно через портал госуслуг или по телефону справочной: 8 800 450 48 48.