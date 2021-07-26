Липчане пожаловались на зловонный поток, стекающий в реку Воронеж

Липчан возмутил поток воды с фекалиями Фото: принтскрин видео.

В минувшее воскресенье, 25 июля, в Липецке произошла коммунальная авария. Тревогу забили липчане, проживающие рядом с Новолипецким пляжем. Они сняли на видео поток зловонной жидкости, который из колодца в частном секторе стекал прямо в реку Воронеж. Все это происходило рядом с домом №13 по улице Пляжная.

- Вонь не передать, - описывает свои впечатления автор видео. - Мои дети здесь купались, я приехал за ними, а тут такое. Позвонил в ЛГЭК, мне там посоветовали снять видео и выложить в ютуб.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", им действительно поступили 3 заявки об утечке на улице Пляжная. Оказалось, что на канализационной насосной станции на одном из насосов лопнула крышка обратного клапана. Из-за этого затопило машзал, а сточные воды вышли на поверхность.

Специалисты откачали воду и заменили насос. К 00.15 ночи неполадки устранили. Территорию, на которой оказались стоки, обещали продезинфицировать.

- Звонки, поступающие в диспетчерскую службу, записываются, - прокомментировали в компании совет диспетчера снять ролик и выложить в интернет. - Записи разговоров показали, что беседа с заявителями велась корректно, по существу. Заявки выполнены.